تأجيل نظر إلغاء رخصة المحفظة البنكية لشركة اتصالات شهيرة لـ 14 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الاداري، اليوم الخميس، نظر إلغاء رخصة المحفظة البنكية لشركة اتصالات شهيرة، لاستكمال استخراج شهادة رسمية من نيابة الشؤون المالية والتجارية عن المحاضر والقضايا المحررة ضد عصابة تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني، لارتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء، إلى جلسة 14 سبتمبر.

وكان قد تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة، رفعها الدكتور هاني سامح المحامي تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة شركة اتصالات شهيرة وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة وإتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة اتصالات شهيرة، مع فرض الحراسة القضائية على الشركة و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات _وفق مقيم الدعوى _.

و أشار المحامي إلى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام الشركة، مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات، وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج، وأشار الى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية، أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.