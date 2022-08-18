سقط من الطابق السادس.. مصرع طالب أثناء تثبيت حبل غسيل في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء تثبيت حبل غسيل في المعادي.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول طالب جثة هامدة ادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطالب "يوسف.خ"، 15 سنة، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسد كما تبين إصابته بكسر في الجمحمة وإصابته بنزيف.

وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المتوفي في شرفة منزله الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي، لتثبيت "حبل غسيل"، اختل توازنه وسقط على الأرض، وأضافت التحريات أن أسرته وأهالي المنطقة حملوه داخل سيارة وتوجهوا إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه توفي بمجرد وصوله المستشفى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.