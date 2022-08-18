حملة اليوم الواحد.. ضبط 133 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 133739 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 27471 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1512 مخالفة السير بدون تراخيص، و 19 مخالفات عن الدراجات النارية، و 15 مخالفة موقف عشوائي، و 29 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.