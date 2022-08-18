ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية بحوزته سلاح ناري ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية، بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كجم، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.