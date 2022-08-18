ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلو مخدر "الهيدرو" قبل ترويجها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، بحوزتهما 10 كجم من مخدر "الهيدرو"، قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة أحدهما بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما كمية من مخدر "الهيدرو" وزنت 10 كجم، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.