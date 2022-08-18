الكهرباء: 720 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا بشأن تدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

وبحسب البيان، فإنه: استكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وفي إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق تم صباح اليوم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة XD EGEMAC وذلك لتنفيذ الآتي:

1- إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11 ك.ف بسعة (2×175+4×40) م.ف.أ.

2- إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11 ك.ف بسعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرا لكل محطة على حدة.

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