الصحة: إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 60 قرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 60 قرية بـ 16 محافظة، تحت شعار "حقك تنظمي"، خلال الفترة من يوم السبت 20 وحتى يوم الثلاثاء 30 من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق أولى قوافل الصحة الإنجابية، أيام 20 و21 و22 أغسطس، لتجوب قرى " الجرادات، ودمسنا، وبلقطر " بإدارة أبوحمص محافظة البحيرة، لافتًا إلى أن هذه القوافل تجوب قرى محافظات المشروع القومي لتنمية الأسرة، وقرى «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك خلال 3 أيام على التوالي، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ولرفع وعي المجتمع، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أنه سيتم إطلاق 6 قوافل أخرى أيام 21 و22 و23 أغسطس، لتجوب قرى "الدير، وميت كنانة، والعمار" بإدارة طوخ محافظة القليوبية، و"الحمام، ودنديل، وبهبشين" إدارة ناصر محافظة بنى سويف، و"الشيخ غريب، والخفيج، ومنشية عصمت" إدارة القصاصين محافظة الإسماعيلية، و"الكولة، والصوامعة، والحواويش" إدارة أخميم محافظة سوهاج، و"حانوت، ونهطاي، ومسجد وصيف" إدارة زفتى محافظة الغربية، و"غزالة، وطهواي، وقرقيره" إدارة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية بقرى "سرسنا وفرقص والروضة" إدارة طامية محافظة الفيوم، وقرى "التتالية وبلوط ومير" إدارة القوصية محافظة أسيوط، وقرى "قورص، وكفر منصور، وسمادون" إدارة أشمون محافظة المنوفية، وقرى "هور، ودروة، والبرشا" إدارة ملوى محافظة المنيا، وذلك خلال أيام 22 و23 و24 من الشهر نفسه.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل للصحة الإنجابية، أيام 23 و24 و25 أغسطس، بقرى "المزرعة الآلية، والمهدية، والنجيلي" إدارة أبوالمطامير محافظة البحيرة، وقرى "الديسمي، والجزيرة، والحي والمناشي" إدارة الصف محافظة كفر الشيخ، وقرى "وقف قبلي، وخليج بحري، وبني بكار" إدارة مطوبس محافظة كفر الشيخ، وقرى "قبلي قامولا، والبعيرات، والضبعية" إدارة القرنة محافظة الأقصر.

وأضاف "عباس" أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى أيام 27 و28 و29 الشهر الجاري بقرى "المتانيا، وكفر عمار، والرقة" إدارة جنوب العياط محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل صحة إنجابية بقرى "كفر عطا الله، ودملو، ومرصفا" إدارة بنها محافظة القليوبية، وقرى "طنسا، وطوه، وصفط راشين" إدارة ببا محافظة بنى سويف، وقرى "الصدقية، وفارس، والعتمور مستجد" إدارة كوم امبو محافظة اسوان، وقرى "الأخيوة، وشهداء بحر البقر، وجزيرة سعود" إدارة الحسينية محافظة الشرقية، وذلك خلال أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وأردف "عباس" أنه تم توفير أخصائيي النساء والتوليد، وأخصائيي تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، من ضمنها خدمات المشورة ومتابعة الحمل وإجراء السونار، لافتاً إلى توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات استخدام الوسائل، وخفض الحاجة غير الملباة، حرصاً على إرضاء المنتفعات.

ونوه "عباس" أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة مصاحبة للقوافل، لعرض منتجات السيدات اللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة في الوحدات الصحية، إيماناً من الوزارة بأهمية تمكين المرأة ودعمها اقتصادياً، مما له أثر إيجابي على تنمية الأسرة المصرية.