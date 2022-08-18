وفد "خريجي الأزهر" يزور مصابي حريق كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار وفد مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، مصابي حريق كنيسة "أبي سيفين"، للاطمئنان عليهم ومؤازرتهم، كما زار وفد مجلة نور كنيسة الملاك ميخائيل وقدم العزاء في ضحايا الحريق.

وحرص وفد المجلة، على الاطمئنان على حالة المصابين وتقديم كل سبل الدعم فيما يحتاجونه للتعافي من إصاباتهم التي لحقت بهم جراء فاجعة الحادث الأليم.

وعبر أهالي المصابين، عن امتنانهم لحضور وفد المجلة، والوقوف بجوارهم في هذا الحادث الأليم.

وأكدت مجلة نور، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ومجلة نور في نشر المحبة والتسامح بين الدين الإسلامي والدين المسيحي ومن أجل التضامن مع الأخوة المسيحيين، وقدمت المجلة الورود للمصابين مع تمنيها للشفاء العاجل لهم مؤكدة على عظمة مصر في وقت المحن.

من جانبه التقى وفد المجلة الشاب محمد يحيى من أهالي منطقة المنيرة، ودار حوار إنساني روى فيه اللحظات الصعبة وما قام به من دور يصفه الجميع بالدور البطولي الذي قدم حياته من أجل إنقاذ المتواجدين بالكنيسة خاصة الأطفال، الأمر الذي ساهم في إنقاذ العديد من الحالات وحمل مجموعة من الأطفال من بين ألسنة النيران، كما أنقذ العم جورج البالغ من العمر 65 عاما وحملة من الدور الرابع، في الوقت الذي كان يعاني محمد من كسر أثناء الحادث وكان همه الأول هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والتقى مسئولو المجلة العم جورج، والذي أكد موقف إخوانه المسلمين الذين عرضوا أنفسهم للخطر لإنقاذ إخوتهم المسيحيين وشركائهم في الوطن والسكن الناس تظهر في المواقف، حيث ظهرت في موقف الشدة والوقوف وسط النيران للمساعدة، كما قدم الشكر والتقدير لكل من وقف بجانب إخوته في الوطن، متابعا: حتى نقول للعالم أجمع إن مصر هي مصر الخير وأهلها أهل خير.​