بعد حريق كنيسة إمبابة.. برلماني يطالب بمراجعة إجراءات السلامة بالمنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، من الحكومة بصفة عامة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد، تشكيل لجان فنية وهندسية للمرور على جميع المؤسسات داخل المحافظات من أماكن دور العبادة والمستشفيات والوحدات المحلية والجامعات والمدارس وغيرها لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وقال "مسعود"، فى بيان، إن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة والذي راح ضحيته العديد من الأبرياء يتطلب الإسراع في تشكيل هذه اللجان خاصة أن غالبية حوادث الحريق يكون سببها ما يسمى بالماس الكهربائي، وهذا يؤكد أن هناك اهمالًا في عدم متابعة كل ما يتعلق بضمان سلامة الكهرباء داخل مختلف المؤسسات مؤكدًا أن تشريعات البناء والإسكان توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها إلا أن ذلك الأمر لايتم تفعيله مما أدى تكرار مثل هذه الحوادث التي تسبب في وقوع العشرات من الضحايا الأبرياء.

وطالب "مسعود"، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للمراجعة الدورية لإجراءات السلامة في المنشآت وفي مقدمتها إنذارات الحريق مثل أجهزة الاستشعار وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مشيراً الى ضرورة أن تقوم جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارات المحلية في كل محافظات مصر وعمل خطة لمراجعة كل إجراءات السلامة في المنشآت الموجودة حفاظا على أرواح الأبرياء.

كما طالب المهندس أمين مسعود، من وزير التنمية المحلية الجديد، الإسراع في تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات، مؤكدًا ثقته في قدرة اللواء هشام آمنة على تنفيذ هذا الاقتراح الذي يهدف ويكفل عدم تكرار مثل هذه الكوارث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المهندس أمين مسعود، بسرعة تحرك جميع أجهزة الدولة والأحزاب ومؤسسات الدولة في التعامل الجيد مع حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة وسرعة تحرك كل الجهات المعنية والتوجيه بإسعاف المصابين وتعويضهم والمتوفين.

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