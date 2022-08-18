شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه برفع التعدى على الطريق العام من المنشآت التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية بضرورة الاستماع إلى شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها والعمل على إزالة أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدورى مع المواطنين، والذى يحرص على تنظيمه بشكل اسبوعي لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوى التى تواجهم والعمل علي حلها .

وشهد لقاء محافظ الجيزة بحث شكوي مواطن متضرر من وجود ورشة غير مرخصة بمنطقة المريوطية بحي الهرم وقيامها بإستخدام أسطوانات الغاز والعمل في ساعات متأخرة مما يسبب إزعاج للسكان.

ووجه اللواء أحمد راشد علي الفور بمعاينة وفحص الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الورشه من غلق وتشميع وقطع المرافق عنها وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم التزامه بتنفيذ أشتراطات الحماية المدنية، وعدم مراعاة عوامل السلامة والأمان حرصآ علي سلامة المواطنين .

كما شدد محافظ الجيزة، علي إزالة كافة المظاهر السلبية التي من الممكن ان تمثل خطورة، بالإضافة إلي إزالة كافة التعديات الموجودة علي حرم الطريق العام وأرصفة المشاه وعدم السماح باستغلاله باي شكل من الأشكال دون وجه حق .

كما كلف محافظ الجيزة حي الهرم بسرعة الأستجابة للشكوي المقدمة من مواطن مقيم بطريق المريوطيه متضرر من قيام مالك معرض موبيليا بالتعدي علي المنور الخاص بالعقار وضمه للمعرض مشددآ علي إزالة الأعمال المخالفة والتعديات الموجودة علي خطوط التنظيم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وقد كلف محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور بتقديم التيسيرات اللازمة حيال الطلب المقدم من مواطن يلتمس فيه ترخيص أحد المحلات بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة صفط اللبن ومنح الترخيص له طبقآ للقانون .

وشهد اللقاء استجابه محافظ الجيزة للشكوي الخاصه بتضرر مواطن يقيم بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية من قيام أحد الجيران بغلق الشارع المشترك بين الشاكي والجار ، موجهآ بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الموقع محل الشكوي وأعداد تقرير فني في هذا الشأن لسرعه التعامل مع الشكوي وحلها .

اللقاء الذي عقده المحافظ مع المواطنين جاء بحضور، "إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم وبولاق الدكرور ورئيس مدينة الحوامدية" .