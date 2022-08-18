شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من التعليم لطلاب الثانوية بامتحانات الدور الثانى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة، استعدادا لامتحانات الدور الثانى، والتى تنطلق السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، نسردها فى التقرير التالى:

- الحضور إلى لجنة الامتحان دون أى وسائل غش وخاصة المحمول.

- الحضور إلى لجنة الامتحان فى الوقت المخصص للدخول فى التاسعة صباحاً.

- الابعاد عن إثارة مشاكل داخل لجنة الامتحان أو محاولة الغش.

- الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة البابل شيت.

- عدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد.

- لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

- لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة.

- تقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين.

كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.