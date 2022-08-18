شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنظم غدا قوافل دعوية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات: (الجيزة،أسوان، البحر الأحمر)، غدا الجمعة، تضم كل قافلة (10 علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الآيات الكونية في القرآن الكريم" .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن القافلة تأتى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

واختتمت وزارة الأوقاف، مساء أمس فعاليات الأسبوع الثقافى الرابع بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة بعنوان : حق الطفل فى الرعاية الشاملة تقديم الدكتور أحمد القاضي، وحاضر فيه الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والقارئ الشيخ خالد الشيخ قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد طنطاوى مبتهلًا.

وأكد الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة أن الأولاد هبة من الله (عز وجل) يقول سبحانه: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ"، وأن لا شيء يجرى فى الكون إلا بإرادة الله سبحانه، فالأولاد رزق، والمال رزق، والعلم رزق، وكمال الشكر أن تشكر الله على كل هذا، كما بين أنه يجب علينا أن نتعلم من الأنبياء (عليهم السلام) حسن الأدب مع الله (عز وجل) فى طلب الولد، حيث يخبرنا رب العزة سبحانه عن دعاء أبى الأنبياء إبراهيم (عليه السلام): "رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ"، ولما رأى زكريا (عليه السلام) عجائب صنع الله مع مريم (عليها السلام).