شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك فى تجديد رخصة السيارة داخل وحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارات المرور على مستوى الجمهورية جميع السائقين لتجديد تراخيص السيارات داخل وحدات المرور، ويتم القيام بمجموعة من الإجراءات حتى يتم تجديد تراخيص السيارة، وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى:

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود فى بطاقة الرقم القومى.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه تقريبا.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.

- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد وأورنيك الفحص.

- استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.