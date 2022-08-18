الطقس اليوم.. ارتفاع مستمر للرطوبة والحرارة 43 بهذه المنطقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يشهد نشاطا للشبورة المائية، خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: تظل درجات الحرارة ثابتة عند معدل 34 درجة على القاهرة و42 درجة على الصعيد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تزيد نسبيا بمعدل درجة إلى درجتين مئوية على مختلف الأنحاء مع بداية الأسبوع الجديد، فيما تظل نسب الرطوبة العالية هي المؤثرة في حالة الطقس، طوال شهر أغسطس الجاري، حيث أنها تتسبب في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى ما بين 34 إلى 35 درجة، والسواحل الشمالية العظمى ما بين 30 إلى 31 درجة، وجنوب سيناء العظمى ما بين 37 إلى 39 درجة، وشمال الصعيد العظمى ما بين 36 إلى 39 درجة، وجنوب الصعيد العظمى ما بين 39 إلى 42 درجة، وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى ما بين 37 إلى 39 درجة.

وتكون نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا، والسواحل الشمالية 90% ليلا و60% نهارا، وجنوب سيناء 55% ليلا و30% نهارا، وشمال الصعيد 45% ليلا والصغرى 20% نهارا، جنوب الصعيد 30% ليلا والصغرى 15% نهارا.

وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.