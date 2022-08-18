شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ما هى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022.
وحددت وزارة التعليم العالى أنه يمكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى من خلال الآتى:
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
وشددت وزارة التعليم العالى على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.
وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى والتمريض والعلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وألسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.
وأضاف وزير التعليم العالى: "أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار، والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم".
وتابع: "أما الشعبة الأدبية فهناك أماكن شاغرة فى كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية".