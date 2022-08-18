شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ما هى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022.

وحددت وزارة التعليم العالى أنه يمكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى من خلال الآتى:

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وشددت وزارة التعليم العالى على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.