شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اليوم آخر موعد لاستقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الأول 2022، موضحة أن التظلم يتم قبوله إلكترونيا عبر موقع الوزارة بعد سداد الطالب مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى:

وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.