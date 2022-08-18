شكرا لقرائتكم خبر عن معامل الجامعات تستقبل اليوم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستقبل معامل التنسيق بالجامعات اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق، لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى أول أيام انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق.
وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى والتمريض والعلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وألسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.
وأضاف وزير التعليم العالى: "أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار، والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم".
وتابع: "أما الشعبة الأدبية فهناك أماكن شاغرة فى كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية".