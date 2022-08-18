معامل الجامعات تستقبل اليوم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات

القاهرة - سامية سيد - تستقبل معامل التنسيق بالجامعات اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق، لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى أول أيام انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق.

وتنطلق اليوم الخميس المرحلة الثانية للتنسيق بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس، وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى والتمريض والعلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وألسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.

وأضاف وزير التعليم العالى: "أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار، والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم".

وتابع: "أما الشعبة الأدبية فهناك أماكن شاغرة فى كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية".