حدث ليلا| مصرع طفل في انهيار مضيفة بالقليوبية.. كنيسة القديسين بالإسكندرية توضح سبب إخلائها

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار جزئي بمضيفة في القليوبية (صور)

لقي طفل (12 عامًا) مصرعه، وأصيب شخصين، في انهيار جزئي بـ"مضيفة"، في قرية كفر الجزار بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث تصادف وجودهم بالمكان أثناء الانهيار.

3 مصابين في انهيار عمود خرسانة تحت الإنشاء بمنطقة بولاق الدكرور

أصيب 3 عمال إثر انهيار عمود خرسانة تحت الإنشاء بمنطقة بولاق الدكرور وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

استشهاد فلسطيني وإصابة 31 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال في ‎نابلس

‏استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت "الغد".

مواصلة الجهود لإخمادها.. الجزائر تسجل 39 حريقًا في 14 ولاية

أعلنت الجزائر تسجيل مساء اليوم الأربعاء، 39 حريقًا عبر 14 ولاية، من بينهم حريق ضخم نشب بولاية "سوق أهراس" شرقي الجزائر على الحدود مع تونس.

الناتو يدعو روسيا إلى السماح بتفتيش محطة زابوريزهيا النووية

دعا الناتو روسيا إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) النووية في أوكرانيا، وطالبها بسحب القوات الروسية من المحطة، محذرًا من مخاطر وقوع حادثة نووية.

كنيسة القديسين بالإسكندرية توضح سبب إخلائها من المصلين

أصدرت كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى بالإسكندرية، بيانًا أوضحت فيه سبب إخلاءها من المصلين.