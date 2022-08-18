شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق اليوم قافلة تنموية شاملة لقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية بلقطر الشرقية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور.

وتنطلق فاعليات القافلة صباح اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقدم القافلة خدماتها من خلال الكشف الطبي المجاني بعيادات الباطنة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، المخ والأعصاب ، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الرمد، العظام، الأسنان بالتعاون مع كلية الطب و كلية طب الأسنان، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة ، كما تقدم القافلة خدماتها في مجال محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، هذا إلى جانب تقديم عدد من حملات التوعية للمترددين على القافلة.

تأتي قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة استمرارً لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.