شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحذر الأئمة من التقصير والتهاون فى حماية المساجد من التطرف والتشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن مواجهة أى فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للوزارة لن تحيد عنه، وأنها لن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم.

وشددت الوزارة، أنها ستضرب بيد من حديد على يد أى إمام أو مسئول بالأوقاف على أى مستوى يقصر فى الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا فى قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الأربعاء، اجتماعا بمديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد فى المرحلة الراهنة، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير الأوقاف أن مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وسنضرب بيد من حديد على يد أي مسئول بالأوقاف على أي مستوى يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا في قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة .