شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحذر الأئمة من التقصير والتهاون فى حماية المساجد من التطرف والتشدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن مواجهة أى فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للوزارة لن تحيد عنه، وأنها لن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم.
وشددت الوزارة، أنها ستضرب بيد من حديد على يد أى إمام أو مسئول بالأوقاف على أى مستوى يقصر فى الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا فى قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.
كما أكد جمعة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة وتكثيفها وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء موضوع الأنشطة الدينية، أم موضوع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، مؤكدًا أن الهدف من المشروع أن نصل إلى الأكثر استحقاقًا من الأسر الأولى بالرعاية بكل عزة وكرامة.