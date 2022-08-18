شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحذيرات من قطاع المعاهد لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته لبدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تنطلق يوم السبت القادم 20 أغسطس، بمادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية للقسم العلمى، ومادتى الفقه والتوحيد للقسم الأدبى.

وسيؤدى طلاب الدور الثانى والبالغ عددهم 28664 طالبا وطالبة الامتحانات فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث شدد القطاع على أن التعليمات الصادرة بشأن امتحانات الدور الأول سارية على لجان امتحانات الدور الثانى والتى تنتهى يوم 29 أغسطس الجارى.

ونبه قطاع المعاهد على رؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الشهادة الثانوية، بأنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية ، وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه، على أن تتم الإجابه بالقلم الجاف فقط لا غير.