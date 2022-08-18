أسماء المرشحين للتصفية النهائية في مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأسر الأربعة المرشحة للتصفية الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأوضحت أن الأسماء جاءت على النحو التالي:

الأسرة الأولى

م

1. فاطمة حسن مرسي عبد الله المنوفية

2. محمود حسن مرسي عبد الله المنوفية

3. أحمد حسن مرسي عبد الله المنوفية

الأسرة الثانية

م

1. أحمد غازي أحمد الزياتة الغربية

2. السيدة غازي أحمد الزياتة الغربية

3. صالح غازي أحمد الزياتة الغربية

الأسرة الثالثة

م ا

1. نور الدين محمد حسن محمد الرمادي البحيرة

2. زينب محمد حسن محمد الرمادي البحيرة

3. نيرة محمد حسن محمد الرمادي البحيرة

الأسرة الرابعة

م

1. مصطفى محمد فتحي ناصف الغربية

2. جهاد محمد فتحي ناصف الغربية

3. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

المرشحون من بين الأسر القرآنية للتصفية النهائية للمشاركة الفردية في المسابقة العالمية، وهم:

1. أحمد شحاتة فوزى شحاتة المنوفية

2. عبد الله شحاتة فوزى شحاتة المنوفية

3. أحمد مصطفى أحمد محمود مخلص الغربية

4. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة الغربية

5. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة الغربية

6. محمد حسام الدين محمود محمد دمياط

7. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة

8. محمود أحمد محمود مخلص الغربية