وزير القوى العاملة: توفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها، منوها بأن الوزارة لديها وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، ويترأسها وزير القوى العاملة، وهى تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والقضاء على التمييز وتمكين المرأة وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن من أهم أولويات الوزارة في هذه الفترة توفير فرص عمل خاصة للشباب وذلك من خلال تدريبهم وإثقال مهاراتهم لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل والتي سنعمل على الانتهاء منها في اقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، روجر ياتس المدير التنفيذي لهيئة "بلان انترناشونال" لمنطقة الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا ، وذلك لمناقشة الإعداد لإبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والهيئة وتحديد أطر التعاون المستقبلية وكيفية تمويلها وتنفيذها.

ورحب وزير القوى العاملة بـ"روجر" في مصر، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون وتنفيذ ما جاء في البروتوكول من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية والتي ستقوم بوضع خطة العمل وتنفيذها، منوها إلى أنه سيتم استكمال المسيرة التي بدأها وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان.

وناقش اللقاء بروتوكول التعاون الذي تم إعداده في يونيو ٢٠٢٢ بين الوزارة والهيئة وتوقيعه بشكل مبدئي من المختصين بالطرفين والذي يهدف إلى دعم كافة المبادرات والجهود التى تشجع وتضمن التمكين الاقتصادي للفتيات والشباب، ويتضمن البروتوكول التعاون في ثلاث محاور أساسية هي التدريب، والتشغيل، والمساواة بين الجنسين.

وفيما يخص التدريب المهني قال الوزير، إنه يعد من أهم الملفات المطروحة خلال الفترة القادمة، وخاصة أن الوزارة لديها 38 مركزا تدريبيا في مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك 27 وحدة تدريب متنقلة في كل محافظة والتي تتمكن من الوصول إلى القرى النائية.

واستعرض اللقاء، الانجازات التي تم تحقيقها من خلال الوحدة والتي تمثلت أهمها هو صدور القرار ٤٣ والذي رفع الحظر الذي كان مفروضا على عمل النساء في عدد ٣٣ مهنة، كما سمح بعمل النساء ليلا مع التزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات آمنة، كما تم إعداد خطة وطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتي تم اعدادها بشكل تشاركي من خلال لجنة تم تشكيلها من كافة الجهات المعنية وبمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال فى أبريل ٢٠٢٢ ونسعى الآن لتنفيذها.

ومن جانبه أعرب "روجر" عن سعادته بلقاء الوزير، مهنئاً بالمنصب الجديد، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل التعاون لتحقيق استراتيجية الوزارة.

وقال: إن أنشطة التعاون المتفق عليها بين الهيئة والوزارة تتمثل في تقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير سياسات عامة وأطر تشريعية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل العام، فضلا عن دعم مختلف التدخلات المعنية بتمكين المرأة وزيادة نسب مشاركتها بشكل عام وفي المناصب القيادية بشكل خاص بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادي.

حضر اللقاء من جانب الوزارة أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن جانب الهيئة محمد كمال المدير القطرى للهيئة، وإنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير الاجتماعي.