شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة دمياط تفوز بأفضل مشروع مستدام خلال حملة "أبدأ" مستقبلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فازت محافظة دمياط، بأفضل مشروع مستدام، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الصيفي، لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك"، وحصلت محافظة الإسكندرية على أفضل مشروع حقق أهداف التنمية المستدامة.

وحققت محافظة القاهرة أفضل فريق عمل، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اطار حملة إبدأ مستقبلك التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها مشروع رواد 2030 ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وحملة"أبدأ مستقبلك" تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، ويستهدف المعسكر طلبة المرحلة الإعدادية ويضم نحو ٧٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر.

واوضحت خليل خلال تصريحات صحفية سابقة على هامش المعسكر الصيفى لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن أنشطة مشروع رواد 2030 ويستمر فى الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجارى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار حملة ابدأ مستقبلك التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس، مؤكدة أن فجميع الطلاب من مدارس حكومية، حيث تم اختيار مدرسة من كل محافظة ليبدأ بها تنفيذ البرنامج التدريبى، لافتا إلى أن الطلاب المشاركين فى الحملة من 11 محافظة كمرحلة اولى على أن يتم عمل المرحلة الثانية لباقى المحافظات فى اجازه منتصف العام الدراسى المقبل.