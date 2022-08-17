شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء للتواصل المجتمعى، إن هناك خطورة من تفاعلات الدواء مع بعض الأطعمة ولذا دورنا تنبيه المواطن عن المخاطر من تناول الأدوية والطريقة الصحيحة لتناولها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى: لابد على المريض أن يعرف الطبيب أو الصيدلى على الأدوية التي يتناولها والنظام الغذائي، واللحوم المصنعة مع أدوية الضغط تؤدى إلى رفع الضغط وهناك أنواع من العصائر تزود فاعلية الدواء وهذا ليس جيدا على الإطلاق.

وأكد أن هناك أدوية قليلة جدا يتم تناولها مع العصائر وتناول الأدوية مع القهوة او الشاي خطأ فادح وليس جيدا تناول الأدوية مع المشروبات الساخنة أو الباردة لانها تؤثر على التفاعل مع الأدوية والصحيح أن يتم تناول الأدوية مع المياه.

وتابع: سنستمر في حملة للتوعية لأهالينا من مخاطر تناول الادوية والطريقة الصحيحة لتناولها.