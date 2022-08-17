شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف، مساء غدا الخميس، أمسية ابتهالية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من المبتهلين المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف، لعودة دور المسجد التثقيفى والتوعوى.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق بالمبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الراغبين في المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والندوات العامة بالمساجد الكبرى، بقاعة حراء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإحياء المناسبات الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير عبر الندوات العامة بالمساجد الكبرى.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الابتهال الديني المنضبط يسهم في تنمية الحس الروحي والإيماني، كما أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحضور كتاب: "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" الذي يتضمن مجموعة مختارة من شعر المدائح النبوية، وكتاب: "مشروعية الدولة الوطنية" الذي يتضمن مجموعة مختارة من الشعر الوطني.