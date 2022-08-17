شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القاهرة تناقش "حق الطفل".. وتؤكد: شكر الله على الأولاد يكون بحسن التربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشكر لوزارة الأوقاف لإطلاق مبادرة حق الطفل التى تعنى بحقوق الطفل، مشيرًا إلى أن الإسلام اعتنى بالطفل بداية من حسن اختيار الزوج والزوجة، يقول سبحانه: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"، كما أن الإسلام جعل لهذه المرحلة من عمر الإنسان حقوقًا؛ منها الحق فى التعليم، فالتعليم عبارة عن عملية شاملة من تقديم معلومات نافعة وتنمية مواهب ورعاية ملكات، وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) مع انشغاله بمهمات رسالته إلا أنه كان يهش ويبش مع الأطفال، فعن شداد الليثى قال: خرَجَ علينا رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) فى إحدى صَلَاتَى العِشاءِ، وهو حامِلٌ حسنًا أو حُسينًا، فتقدَّمَ رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، فوضَعَه، ثمَّ كبَّرَ للصَّلاةِ، فصلَّى، فسجَدَ بينَ ظَهْرَانَى صلاتِهِ سجدةً أطالَها، قال أَبِي: فرفَعْتُ رَأْسي، وإذا الصبى على ظَهرِ رسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) وهو ساجِدٌ، فرجَعْتُ إلى سُجودي، فلمَّا قضَى رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، قال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ سجَدْتَ بينَ ظَهْرَانَى صلاتِكَ سجدةً أطَلْتَها، حتَّى ظَنَنَّا أنَّه قدْ حدَثَ أمْرٌ، أو أنَّه يُوحَى إليكَ، قال: "كلُّ ذلكَ لم يكُنْ، ولكنَّ ابْنى ارْتَحَلَني، فكرِهْتُ أنْ أُعْجِلَهُ حتَّى يَقضى حاجتَهُ"، وعن بُريدةَ، قالَ : خطبَنا رسولُ اللَّهِ (صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ)، فأقبلَ الحسنُ، والحسينُ (رضى اللَّهُ عنْهما)، عليْهما قَميصانِ أحمرانِ يعثُرانِ ويقومانِ، فنزلَ فأخذَهما، فصعِدَ بِهما المنبرَ، ثمَّ قالَ : "صدقَ اللَّهُ: "إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ"، رأيتُ هذينِ فلم أصبِرْ، ثمَّ أخذَ فى الخطبةِ".

جاء ذلك خلال ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الرابع من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "حق الطفل فى الرعاية الشاملة"، حاضر فيها الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وقدم لها الدكتور أحمد القاضى المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيها القارئ الشيخ خالد الشيخ قارئًا، والشيخ محمد عبد التواب مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، والشيخ ربيع غازى مفتش بإدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، والشيخ محمود الأبيدى إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأكد عزت على وجوب منح الطفل فسحة من الوقت ليلعب وأن لا نثقله طوال وقته بالمذاكرة فهذا أدعى لنمو عقله وإدراكه، كما أنه من حق الطفل أن نمنحه جزءًا من حياتنا ولا ينحصر مجرد الاهتمام بمجرد توفير الطعام والشراب فحسب، بل لابد من مجالستهم واللعب معهم.

وفى كلمته أكد الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة أن الأولاد هبة من الله (عز وجل) يقول سبحانه: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ"، وأن لا شيء يجرى فى الكون إلا بإرادة الله سبحانه، فالأولاد رزق، والمال رزق، والعلم رزق، وكمال الشكر أن تشكر الله على كل هذا، كما بين أنه يجب علينا أن نتعلم من الأنبياء (عليهم السلام) حسن الأدب مع الله (عز وجل) فى طلب الولد، حيث يخبرنا رب العزة سبحانه عن دعاء أبى الأنبياء إبراهيم (عليه السلام): "رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ"، ولما رأى زكريا (عليه السلام) عجائب صنع الله مع مريم (عليها السلام).

وتابع صلاح: "حيث يقول سبحانه: "وكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، فى هذه اللحظة أدرك رحمة الله وعنايته فكان دعاؤه: "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ"، فإذا أعطاك الله الولد عليك أن تشكر الله (عز وجل) ومن حسن الأدب أن يشكر الإنسان ربه، والشكر يكون بحسن التأديب، والتربية الصحيحة، والتربية على حب العبادة، فهذا من مقومات الذرية الصالحة التى تنفعنا فى دنيانا وأخرانا، وقد ضرب لنا النبى (صلى الله عليه وسلم) لنا المثل فى تربية الأبناء، فعن عمر بن أبى سلمة (رضى الله عنه) قال: كُنْتُ غُلَامًا فى حَجْرِ رَسولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، وكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فى الصَّحْفَةِ، فَقالَ لى رَسولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ): "يا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وكُلْ بيَمِينِكَ، وكُلْ ممَّا يَلِيكَ"، فَما زَالَتْ تِلكَ طِعْمَتى بَعْدُ، وها هو يعلم سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنه العقيدة الصحيحة فيقول له: " يا غُلامُ إنِّى أعلِّمُكَ كلِماتٍ، احفَظِ اللَّهَ يحفَظكَ، احفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تجاهَكَ، إذا سأَلتَ فاسألِ اللَّهَ، وإذا استعَنتَ فاستَعِن باللَّهِ، واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ، وإن اجتَمَعوا على أن يضرُّوكَ بشَيءٍ لم يَضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ"، مؤكدًا أن أفضل ما نعلمه أبناءنا هو القرآن الكريم حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "خيرُكُم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ".