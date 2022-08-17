شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجهز 30 لجنة لامتحانات الثانوية العامة دور ثانى و44 استراحة للمراقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثانى ، بلغ 24315 طالب وطالبة موزعه على 30 لجنة علي مستوى محافظة الجيزة وعدد 16 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة ( الدور الثاني ).

وأضاف "سلومة " انه تم تجهيز عدد 44 استراحة منها " 23 استراحة رجالى ، 21 استراحه سيدات " وبلغ عدد الاسرة 873 سرير، ومعاونى الخدمات 88 عامل وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات .

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة .

وأكد على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الإمتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف ،السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى على مستوى الجمهورية، وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2021 /2022 يوم السبت القادم الموافق 20 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.