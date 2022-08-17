شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجهز 30 لجنة لامتحانات الثانوية العامة دور ثانى و44 استراحة للمراقبين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "سلومة " انه تم تجهيز عدد 44 استراحة منها " 23 استراحة رجالى ، 21 استراحه سيدات " وبلغ عدد الاسرة 873 سرير، ومعاونى الخدمات 88 عامل وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات .
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة .
وأكد على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الإمتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف ،السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى على مستوى الجمهورية، وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2021 /2022 يوم السبت القادم الموافق 20 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.