شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تختتم الأسبوع الثقافى الرابع بمسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الأوقاف، منذ قليل، فعاليات الأسبوع الثقافى الرابع بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة بعنوان : حق الطفل فى الرعاية الشاملة تقديم الدكتور أحمد القاضي، وحاضر فيه الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والقارئ الشيخ خالد الشيخ قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد طنطاوى مبتهلًا.

وانطلقت فعاليات الأسبوع الثقافى الرابع، والذى تنظمه وزارة الأوقاف فى الفترة من السبت 13/ 8/ 2022م حتى الأربعاء 17/ 8/ 2022م، بسبع محافظات، وقد أقيمت فعاليات يوم السبت تحت عنوان: "من آيات الله فى الكون وفى خلق الإنسان" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، حاضر فيه الدكتور حسام موافى أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب القاهرة، والشيخ محمود الأبيدى إمام مسجد فاطمة الزهراء، وقدم له فوزى عبدالمقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوى قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد على جابين مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الدكتورمصطفى محمود بشمال الجيزة، حاضر فيه الدكتور خالد البسيونى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتورالسيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وقدم له أبو بكر عبد المعطي، والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم قارئًا، والمبتهل الشيخ عادل عبد الرحمن مبتهلًا، وبحضور اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى العجوزة، والدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الإرشاد الدينى بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ السيد عمارة مدير إدارة خدمة المواطنين، والشيخ محمد حسين مدير إدارة شمال الجيزة، والشيخ محمد الدومى إمام مسجد مصطفى محمود، وجمع غفير من رواد المسجد.