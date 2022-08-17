شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 87 عضوة جديدة بمقارئ السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، 87 من الواعظات والمحفظات المعينات والمعتمدات، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن، والواعظات خريجات أكاديمية الأوقاف (نظام الدورات المتكاملة) لعضوية مقارئ السيدات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم ومقارئ السيدات وهنَّ على النحو التالى :

وقالت وزارة الأوقاف، إنه على الراغبات منهن فى اختبار شيخة مقرأة تأكيد ذلك عن طريق تسجيل الرقم القومى خلال أسبوع من تاريخه:

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء، أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات ( الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية )، على أن تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات بدءًا من السبت المقبل.