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حى الدقى يزيل بناء مخالف أعلى سطح عقار بشارع السد العالى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم تنفيذ بتنفيذ قرار إزالة أعمال بناء مخالف أعلى سطح العقار رقم 43 شارع السد العالي، باستكمال غرف الخدمات لتحويلها إلى سكني.

 

وقال عبد الفتاح، إنه تمت الإزالة تحت إشراف لجنة من مهندسي التنظيم وإدارة المباني والشؤن القانونية والاشغالات ونواب رئيس الحي وشرطه المرافق، وذلك لتحقيق الردع العام في مخالفات البناء.

 

وناشد حى الدقى المواطنين التوجه للحي حال الإقبال على شراء أو إيجار العقارات أو المحلات أو الشقق السكنيه للاستعلام عنها لتجنب التعرض للنصب والتاكد من وجود مخالفات بها وذلك للصالح العام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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