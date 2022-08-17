شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر حادث تصادم بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خروج اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من المستشفى منذ قليل، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والعلاج اللازم.

وأكد قاسم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية غادر المستشفى، وتوجه إلى منزله، لافتا إلى أن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه في الحادث مازلوا تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر أمس الثلاثاء، بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة أمس، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.