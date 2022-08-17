شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الاغتراب.. بدء مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وبدأ طلاب الثانوية العامة فى البحث عن مرحلة تقليل الاغتراب ، حيث من المقرر أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وكان كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الأولى فى تنسيق الجامعات، فى الكليات الجامعية الشعبة العلمية بلغ 37747، و242 طالبا فى المعاهد، كما تم ترشيح طلاب الشعبة الأدبية فى الكليات الجامعية 78827 ، 382 طالبا فى المعاهد التابعة للوزارة.