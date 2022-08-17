شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال لانتخاب رئيسه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم السبت المقبل الموافق 20 اغسطس 2022 ،بمقر "الاتحاد العام "،لانتخاب قائمظ بأعمال رئيس" الاتحاد العام"، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية يوم السبت الماضى.

وقال المهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، إن عقد الاجتماع الهدف منه انتخاب رئيس جديد من بين من يرغب في الترشح، في حال وجود أكثر من مرشح ،من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ،موضحا أن العملية الانتخابية سوف تجرى بكل شفافية وديمقراطية لانتخاب قائم بأعمال يقود التنظيم النقابي خلال الفترة المقبلة.