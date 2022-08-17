شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستكمل تسكين مشروع روضة السودان بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى، قرعة تسكين مشروع روضة السودان، من المحلات والشقق السكنية وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق شارك اللواء اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، نائبا عن محافظ الجيزة، بمراسم وضع اكليل من الزهور علي تمثال المناضل الجنرال خوسيه دي سان مارتين بمناسبة يوم استقلال الأرجنتين وإجلاء القوات الملكية عنها، بحضور سفراء أمريكا اللاتينية ومسئولي وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية.

وفى سياق آخر التقى رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح ، بعدد من المواطنين بالمركز التكنولوجي للحى للاستماع لشكواهم لحلها ومقترحاتهم لتطوير الأداء في العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك بناء علي توجيهات محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني المباشر مع المواطنين .