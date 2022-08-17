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الجمعة القادم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب - الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثانى- الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات الجمعة الموافق 19 /8/ 2022م، وذلك فى ضوء تعليمات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

 

 وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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