شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة القادم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب - الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثانى- الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات الجمعة الموافق 19 /8/ 2022م، وذلك فى ضوء تعليمات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.