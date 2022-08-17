شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يرحب بتعيين "سيمون ستيل" بمنصب السكرتير التنفيذى لاتفاقية تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين "سيمون ستيل" في منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن شكري أعرب عن ثقته في قدرة "ستيل" على قيادة أمانة المناخ في الأمم المتحدة في هذا المنعطف الحرج للجهد العالمي، وإعطاء دفعة جديدة لدعم الأطراف بينما ننتقل بشكل جماعي من المفاوضات إلى التنفيذ فيما يخص العمل المناخي.

وأكد شكري أن رئاسة مصر القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27 تتطلع إلى العمل عن كثب مع ستيل وفريقه الذى يحظى بالتقدير.

وعبر عن تقديره للسكرتيرة التنفيذية السابقة للاتفاقية باتريشيا إسبينوزا على جميع إسهاماتها القيمة طوال فترة عملها، وكذلك للسكرتير التنفيذي المؤقت للاتفاقية إبراهيم تياو.