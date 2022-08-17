شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الإسعافات اللازمة لـ8 مصابين بحريق مستشفى البدرشين المركزى داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الإسعافات اللازمة لـ 8 مصابين جراء الحريق الذي نشب منذ قليل بأحد الغرف الخالية بسكن الأطباء بمستشفى البدرشين المركزي في محافظة الجيزة، والذى تم السيطرة عليه فى غضون دقائق محدودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق نشب بأحد غرف سكن الأطباء الذي يتم رفع كفائته، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي أثناء إجراء بعض الإصلاحات الكهربائية بالأجهزة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن أي اصابات مهددة للحياة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات بسيطة وحروق سطحية، موضحاً أنه تم إسعاف 7 مصابين على الفور ولم تستدعي حالتهم إلى الحجز بالمستشفى، بينما تم حجز أحد المصابين تحت الملاحظة بمستشفى البدرشين المركزي، للإطمئنان على حالته الصحية، وانه تم تغيير تمركز سيارات الاسعاف بالقرب من المستشفى فور وقوع الحادث، حال الاحتياج لها.