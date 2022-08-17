شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة.

وأكد الوزير، على حرصه على تفاعل الوزارة بجميع الجهات التابعة لها مع شكاوى المواطنين بإعتبار المنظومة قناة تواصل هامة تربط المواطنين بالحكومة لتلقي شكواهم وفحصها والاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأشار الوزير إلى متابعته المستمرة لمؤشرات أداء المنظومة فيما يتعلق بتفاعل الوزارة مع شكاوى المواطنين.

وقد أثنى الدكتور طارق الرفاعي على جهود القائمين على التعامل مع منظومة الشكاوى بالوزارة، مثمنًا حرص الوزير على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة وبذل أقصى جهد ممكن للحد من أسباب الشكاوى ومعالجتها تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بما يعزز ثقة المواطنين ومستويات الرضا.