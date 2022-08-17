شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكرم طالبة بجامعة القاهرة لفوزها بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الطالبة "ياسمين محمد الهوارى" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المشاركة في الزيارة الميدانية ضمن وفد طلاب جامعة القاهرة إلى إحدى مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة طنطا، وتسليمها شهادة تقدير، لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه " كوميتيه" بدولة الإمارات عام 2021.





ويأتي ذلك خلال الزيارة التي نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لطلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا ،في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

‏‎‏وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد وجه باستمرار دعم طلاب الجامعات بالتدريب العملي وتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة كذلك أيضا تنظيم زيارات ميدانية للطلاب الى مشروعات الوزارة التي يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات الوزارة لتعريفهم بالمشروعات التي تمت على أرض الواقع ‏وما يتم تنفيذه الآن





جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ينظم العديد من الزيارات الميدانية سنويا لطلاب الجماعات إلى المشروعات التجارية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ومنها المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا ،في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل .