شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا يزور كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صفحة إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أوفد الأب أنطون فؤاد، راعى كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، يرافقه بعض أعضاء مجلس الرعية، وذلك إلى مقر كنيسة القديس الأنبا بيشوى للأقباط الأرثوذكس، بالمنيا الجديدة.

والتقى وفد الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمنيا، الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، كما شارك في هذا اللقاء أيضًا الأب يوساب عزت، راعى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على التضامن مع رعية الأنبا بيشوى، التي شهدت وقوع حريق هائل ظهر أمس الثلاثاء، والذي أتى بالكامل على كنيسة الأنبا رويس بالطابق الأرضى من الرعية، ودمر جميع محتوياتها.