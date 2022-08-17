شكرا لقرائتكم خبر عن قرية الفواخير بالقاهرة تستقبل وفد اليونسكو للتعرف على الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة وفدا من منظمة اليونسكو الإقليمية لدول الخليج واليمن في إطار عقد ورش تدريبية حول التراث الثقافي والذي يشمل عدد من الزيارات الميدانية والتدريب العملي في قرية الفواخير للتعرف على الحرفة عن قرب.

واستقبلهم العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير حيث اصطحبهم في جولة تفقدية ميدانية داخل القرية شملت الفواخير ومناطق العرض المفتوح و معارض المنتجات وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن القرية وإنشائها وما تضمه من منتجات فخارية تعريفا بحرفة تعتبر من اقدم الحرف التي عرفها الإنسان منذ بدء البشرية.

كما شملت الجولة التعرف على الانشطة التي توجد بها والخدمات التي تقدمها القرية للتعرف على مهنة صناعة الفخار ومشاهدة الحرفيين أثناء عملهم لإنتاج المشغولات الخزفية من الفخار وعرض لمنتجاتهم وأعمالهم اليدوية من خلال عروض دواليب العمل بأيدي جواهرجية الطين.

كما تم استعراض أهم المعلومات عن القرية من حيث عدد الفواخير بها والتي تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدان و تم البدء في إنشائها عام 2005 من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار حتى تدخلت الدولة المصرية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل إلى جانب توصيل جميع المرافق التي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي مع الاستمرار في تركيب الأفران صديقة البيئة ورفع كفاءة المباني وتركيب اللاند سكيب كما تم توزيع هدايا تذكارية من منتجات صناعي القرية على الوفد المشارك .

وأعرب الحضور عن اعجابهم الشديد بالقرية والمنتجات الفخارية لما بها من المقومات الأساسية لتصبح من المحطات الهامة للزائر المصري والاجنبي أثناء جولاتهم السياحية كما أعربوا انبهارهم بالمعروضات المختلفة من تحف فنية وأدوات منزلية وهدايا وانتيكات وفازات ونوافير وغيرها من الأشكال والمجسمات الفنية والتي تعتبر من مصاف المنتجات اليدوية كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المتحف.