ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 150 طربة حشيش و20 ألف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

تمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط 10 أشخاص، بينهم سيدتين، بحوزتهم (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام –20 ألف أقراص مخدرة مبلغ مالي – كمية من مخدر البانجو وزنت 12.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1.200 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف جهود الحملات الأمنية لضبط باقي المتهمين.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.