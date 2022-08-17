ضبط شخص بحوزته عملات ومخطوطات أثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص، بحوزته (عملات مختلفة ومخطوطات) تخضع لقانون الآثار، يحرم تداولها أو عرضها للبيع.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والأثار، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على (مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة– ساعة نحاسية يشتبه في أثريتها - مجموعه من الأوراق المخطوطة بخط اليد - مجموعة من المخطوطات القديمة – مجموعة من الكتب محتواها مطبوعات قديمة- مجموعة من الميداليات التذكارية – مجموعة من الشهادات الدراسية القديمة - مبلغ مالي - هاتف محمول يحوي صور ومراسلات بينه وبين راغبي شراء القطع الأثرية).

وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات التي يحرم تداولها أو عرضها للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.