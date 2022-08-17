كشف ملابسات تداول فيديو بـ"فيس بوك" يتضمن التعدي على سيدة أثناء رؤية نجليها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من أهلية طليقها لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات عائلية بينهم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (والدة وزوجة وشقيقة طليقها) لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بجروح وكدمات، حال توجهها لمنزل والدة طليقها لرؤية نجليها والاطمئنان على تواجدهما وعدم قيامهم بتسفيرهم خارج البلاد، كما أضافت بوجود خلافات عائلية بينهم وقضايا منظورة أمام القضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقهم والذين حضروا برفقتهم نجلي الشاكية، وبسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلافات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.