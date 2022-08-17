ضبط سجائر إلكترونية وزيت الماريجوانا مع راكب قادم من تركيا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا أجنبيًا من أصل مصري، يخفي سجائر إلكترونية وامبولات بهم زيت الماريجوانا المخدر، وذلك فور وصوله من تركيا أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية القادمة من أسطنبول، اشتبه عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات داخل الحقائب، كلف حازم محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، إيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ٥ علب بداخلهم سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، و٣ أمبولات زجاجية بها نفس الزيت المخدر، وجهازين يستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

أمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة لحيازته مخدرات.​