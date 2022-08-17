محافظ الجيزة يشكل لجنة تنفيذية للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح راشد، في بيان اليوم، أن المبادرة تستهدف أيضا تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وأشار راشد، إلى أن المحافظة حريصة على المشاركة الفعالة في المبادرة حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وتضم هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون البيئة كمنسق للمحافظة وعضوية رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني والمشرف على البوابة الإلكترونية وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك للتوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكتروني وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية.

ونوه المحافظ، إلى ضرورة صياغة وتخطيط مشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، فضلا على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتي أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقي مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى حيث تستهدف ٦ فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم عقد مؤتمر موسع على مدار شهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية، كما سيتم اختيار أفضل ١٨ مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتي ستضم ممثلي مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد في أكتوبر ٢٠٢٢ بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.