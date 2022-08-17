ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع راكبة قادمة من المغرب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكبة أجنبية بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات مختلفة الأنواع فور وصولها من دولة المغرب، أخفتها داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من كازابلانكا، اشتبه هيثم رجب مأمور الجمرك في راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبدالحميد مأمور الجمرك تلاحظ وجود كثافات داخل الحقائب، كلف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة مما أسفر عن وجود قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

قام رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك بمناظرة المضبوطات وجواز سفر الراكبة، وتبين له أن الراكبة قادمة ترانزيت إلى أسوان ومعها حقائب أخرى، وقام بإبلاغ شركة الطيران لإحضار الحقائب وتم استكمال التفتيش وضبط ٥ عبوات بداخلهم ٧٦٠ جرام من نبات الماريجوانا المخدر، و برطمان زجاجي بداخله ٢٢٨ جرام من زيت الماريجوانا و٦ أمبولات زجاجية، بداخلهم زيت الحشيش المخدر بوزن ٨١ جرام، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها ٢٤٧ جرام من نبات الماريجوانا، وميدالية معدنية بداخلها ١٧ جرام من نبات الماريجوانا، و برطمان بلاستيك بداخله قطعة حشيش بوزن ٨ جرام، وعبوة زجاجية بداخلها زيت الحشيش بوزن ٣٦ جرام، وجهازين صغيرين يستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

أمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبة للنيابة بحيازتها مخدرات.