الأحد.. مؤتمر لـ"الرقابة الصحية" لإطلاق منصة معايير اعتماد المعامل الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل؛ للإعلان عن إطلاق منصة "Elab التعليمية" لمعايير اعتماد المعامل الطبية، كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة وسعيها المستمر لنشر المعرفة والتعلم عن أحدث الإنجازات العلمية الحديثة في مجال الطب وجودة الرعاية الصحية بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رانيا الشرقاوي، رئيس لجنة اعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية.