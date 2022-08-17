8 مصابين.. الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفى البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الإسعافات اللازمة لـ 8 مصابين جراء الحريق الذي نشب منذ قليل بأحد الغرف الخالية بسكن الأطباء بمستشفى البدرشين المركزي في محافظة الجيزة، والذي تم السيطرة عليه فى غضون دقائق محدودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق نشب بأحد غرف سكن الأطباء الذي يتم رفع كفائته، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي أثناء إجراء بعض الإصلاحات الكهربائية بالأجهزة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات مهددة للحياة.

ولفت "عبدالغفار" في بيان اليوم، إلى أن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات بسيطة وحروق سطحية، موضحاً أنه تم إسعاف 7 مصابين على الفور ولم تستدعي حالتهم إلى الحجز بالمستشفى، بينما تم حجز أحد المصابين تحت الملاحظة بمستشفى البدرشين المركزي، للاطمئنان على حالته الصحية، وأنه تم تغيير تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من المستشفى فور وقوع الحادث، حال الاحتياج لها.